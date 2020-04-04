بمناسبة يوم اليتيم.. محافظ الأقصر يوجه رسالة تقدير ومحبة للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - (أ ش أ):
توجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برسالة تقدير ومحبة لأطفالنا الأيتام بمناسبة يوم اليتيم الذي يوافق أول جمعة من شهر أبريل من كل عام، مؤكدا أن الاهتمام بتلك الفئة الغالية على قلوبنا هو من أهم الأمور التي حث عليها الدين الأسلامي وكافة الشرائع السماوية السابقة، وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم والحنو عليهم.
وأشار إلى أن المحافظة تعتذر لهم عن عدم إجراء الاحتفالات المعتادة مثل كل عام، بسبب الظروف الحالية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنهم سيظلون دائما موضع رعاية وعناية واهتمام ويحظون بكل تقدير.
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