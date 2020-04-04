بسبب كورونا.. جثث على الأرصفة وفي المنازل بالإكوادور

تفشى فيروس كورونا في العالم كله، ولم تتم السيطرة عليه إلى الآن، الأمر الذي سبب شلل في دول العالم، وجعل الشعوب تلتزم المنزل لإجراءات الوقاية منه.
تتزايد اعداد الإصابة والوفيات في العالم كله، إلى أن بعض البلدان لم تجد مكان لوضع جثث الضحايا بها، فلجأت الإكوادور لرمي الموتى في الشوارع.
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غير وضع الجثث في الشوارع.
ذكرت شبكة سي إن إن أنه لا يوجد أماكن بالمقابر لدفن الجثث، وبحسب ما ذكر السكان أنه لا يوجد بديل
نتج ذلك عن اكتظاظ المستشفيات بالمصابين، غير أن الإتصال برقم 911 المخصص للكشف على المشتبه بهم لا يجدي بشئ.
توسل السكان بمنطقة جواياكيل للحصوا على المساعدة من الحكومة من خلال مقطع فيديو تم نشره على موقع التدوين العالمي تويتر، لأنهم لا يأخذون الموتى من المنازل ويتركونهم على الأرصفة.
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