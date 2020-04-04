ترامب: الحكومة تنصح الأمريكيين بحمل أغطية قماش تحمي الوجه من كورونا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حكومة الولايات المتحدة توصي المواطنين بحمل أغطية قماش على وجوههم على أساس طوعي كإجراء يهدف للحد من انتشار

فيروس كوروناوفقا لموقع روسيا اليوم.

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وفي موجز صحفي يومي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، قال ترامب إن المركز الوطني

لمكافحة الأمراض والحماية منها، لا ينصح المواطنين بارتداء الكمامات الطبية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن التوصيات الجديدة لا يجب النظر إليها على أنها تحل محل التوصية بالالتزام بإجراءات "التباعد الجسدي" التي صدرت سابقا.