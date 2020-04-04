تحذير أميركي: ممنوع الاقتراب من ترامب أو بنس

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن أي شخص من المتوقع أن يقترب من الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس سيخضع لفحص سريع لمعرفة ما إذا كان مصابا بمرض "كوفيد-19" وذلك في ظل تفشي وباء كورونا وفقا لموقع "سكاي نيوز".
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ومن المتوقع أن يكون الفحص بذات السرعة التي تم بها فحص ترامب،
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير: "اعتبارا من اليوم أي أحد من المتوقع أن يكون قريبا من أي منهما (ترامب وبنس) سيخضع لفحص كوفيد-19لتحديد وضعه سواء قبل ظهور الأعراض أو دون أن تظهر بغرض الحد من إمكانية نقل العدوى على سبيل الخطأ".
ومن المعلومات المزعجة عن الفيروس أن الأشخاص المصابين يمكنهم نقل العدوى دون أن يكونوا على علم بإصابتهم أو قبل أن تظهر عليهم أعراض المرض.
وخضع ترامب حتى الآن للفحص مرتين للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية، كما خضع بنس للفحص وكانت النتيجة أيضا سلبية.
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