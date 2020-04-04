اخبار العالم

تحذير أميركي: ممنوع الاقتراب من ترامب أو بنس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن أي شخص من المتوقع أن يقترب من الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس سيخضع لفحص سريع لمعرفة ما إذا كان مصابا بمرض "كوفيد-19" وذلك في ظل تفشي وباء وفقا لموقع "سكاي نيوز".

.

ومن المتوقع أن يكون الفحص بذات السرعة التي تم بها فحص ترامب،

Advertisements
الخميس، حيث خضع لفحص في مختبرات آبوت التي تقدم النتائج خلال 15 دقيقة أو أقل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير: "اعتبارا من اليوم أي أحد من المتوقع أن يكون قريبا من أي منهما (ترامب وبنس) سيخضع لفحص كوفيد-19

لتحديد وضعه سواء قبل ظهور الأعراض أو دون أن تظهر بغرض الحد من إمكانية نقل العدوى على سبيل الخطأ".

 ومن المعلومات المزعجة عن الفيروس أن الأشخاص المصابين يمكنهم نقل العدوى دون أن يكونوا على علم بإصابتهم أو قبل أن تظهر عليهم أعراض المرض.

وخضع ترامب حتى الآن للفحص مرتين للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية، كما خضع بنس للفحص وكانت النتيجة أيضا سلبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير أميركي: ممنوع الاقتراب من ترامب أو بنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا