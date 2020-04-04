تفاهمات بين نتنياهو وجانتس بشأن تشكيل الحكومة

توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس المكلف بتشكيل الحكومة إلى "بعض التفاهمات" بشأن تشكيل حكومة طوارئ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجاء في بيان مشترك لحزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، و"أزرق أبيض"، اليوم الجمعة أن هناك

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تقدما في مشاورات تشكيل الحكومة.

وأضاف البيان أن "الزعيمين توصلا إلى بعض التفاهمات خلال لقائهما وأوعزا لفريقيهما ببذل كل الجهود الممكنة لتشكيل الحكومة الائتلافية".

وقال بيني جانتس تعليقا على سير المشاورات، إنه "من

الواضح بالنسبة إلينا جميعنا أنه ليس هناك أي بديل أمام حزبينا أو أمام دولة إسرائيل"، إلا تشكيل حكومة وحدة.

وتستمر مشاورات تشكيل الحكومة بين نتنياهو وجانتس منذ عدة أيام عقب انتخاب غانتس رئيسا للكنيست وسط تقارير إعلامية حول صفقة محتملة بين جانتس ونتنياهو بشأن تشكيل الحكومة، الأمر الذي كان غانتس يرفضه في وقت ساق.