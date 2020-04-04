هيئة كبار العلماء: جواز التعجيل بالزكاة لمساعدة المتضررين من «كوفيد- 19»

أحمد شعبان (القاهرة)

أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أمس، جواز تعجيل الزكاة وإخراجها مقدماً، ودفع أموال الصدقات والتبرعات للمتضررين من انتشار وباء فيروس «كوفيد- 19»، مشددة، في بيان لها، على أنه لا فرق في ذلك بين مسلم أو غير مسلم، ما دام محتاجاً، خاصة في مثل هذه الظروف.

وأصدرت الهيئة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بياناً للأمة الإسلامية بشأن الأحكام المتعلقة بتداعيات فيروس «كوفيد- 19» كورونا المستجد، أكدت فيه أن ما يفعله بعض الناس نتيجة انتشار فيروس «كورونا» يتناقض مع النصوص الشرعية، ويتعارض مع القواعد الفقهية المقررة.

وشدد البيان على أن اجتماع الناس في هذه الظروف من أجل الدعاء والاستغفار، يؤدي إلى إيقاع الضرر بالنفس وبالغير، بسب الاختلاط الذي نهى عنه الأطباء. مؤكدة أن كل من يدعو الناس إلى مثل هذه التجمعات آثم ومعتد على شريعة الله.

وحذر البيان من نشر الشائعات والترويج لها، مؤكداً أنه يجب شرعاً على كل شخص يسمع كلاماً أن لا يبادر إلى نشره وترويجه إلا بعد التأكد من صحته، وأكد البيان على أنه يجب الحجر الصحي متى انتشر الوباء ببلد أو عم البلاء، وطالب الجميع الاستجابة لكل التدابير التي تصدر عن الجهات الرسمية، وأولها الانعزال في المكان الذي تحدده السلطات المختصة منعاً لانتشار الوباء.