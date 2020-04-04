حمدوك يطلق حملة «القومة للسودان»

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

أطلق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حملة تبرعات شعبية لمواجهة التحديات التي تواجه السودان تحت شعار «القومة للسودان»، وحث السودانيين على المساهمة الفاعلة في حملة التبرعات والتكاتف فيها، بالقدر الذي فعلوه لإنجاح ثورتهم، وهو ما وجد تجاوباً شعبياً واسعاً.

وتوالت التبرعات من رجال أعمال ومسؤولين سودانيين، وتجاوزت التبرعات 20 مليون جنيه سوداني خلال 18 ساعة، كما وجدت المبادرة دعماً من الأحزاب السودانية ومن المغتربين، وقام مجموعة من الشباب السودانيين بتقديم أغنية بعنوان «القومة للسودان» يحثون خلالها على التفاعل مع المبادرة والمساهمة فيها، ولقيت الأغنية رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما وجهت الانتقادات للمبادرة من فلول النظام السابق وحلفائهم.

وقال حمدوك، في كلمة وجهها للشعب السوداني،: إن الحكومة الانتقالية واجهت عقبات كثيرة منذ توليها السلطة، على رأسها الأزمة الاقتصادية التي جاءت نتيجة إرث كالح للفساد والإهدار والتبديد لموارد الدولة، والعزلة الاقتصادية لعقود طويلة نتيجة لسياسات النظام السابق.

وأوضح: بينما كنا نكافح لحل الأزمة الاقتصادية، ظهر فيروس «كورونا»، الذي أثر بشكل هائل على الاقتصاد العالمي، ولم يكن السودان استثناء، ونحن في الحكومة نعمل مع شعبنا وكل شعوب العالم لهزيمة هذا الوباء الخطير.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني: أنه في خضم هذه التحديات أود أن أطلق مبادرة «القومة للسودان» حملة شعبية للبناء والإعمار، وهي دعوة للتبرع الجماعي لمساعدة السودان لمواصلة تجليات وإرث الثورة.

ودعا حمدوك السودانيين للوقوف متحدين لإعادة بناء وإعمار السودان عقب عقود من الدمار والانهيار، مشيراً إلى أن هذه الحملة الشعبية تستهدف مشاركة كل سوداني وسودانية داخل وخارج البلاد.

وأشار إلى أن عمل الحملة الشعبية لن يتوقف عند حالات الطوارئ والقضايا الملحة، بل سيمتد إلى المشاريع الاستراتيجية القومية في مجالات الزراعة والصناعة وتطوير الموانئ وتأهيل السكة الحديد والسدود وغيرها.

ورحبت أحزاب وشخصيات سودانية بالمبادرة، وقال مكين تيراب، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، لـ«الاتحاد» إن الحملة ستصل للسودانيين في الخارج في الأيام القادمة، حتى يتمكن جميع السودانيين من المشاركة في شرف بناء بلدهم والنهوض بها.

وأكد حزب المؤتمر السوداني دعمه الكامل للحملة، ووجه أعضاءه في الداخل والخارج للمساهمة العاجلة في الحملة، كما دعا كافة أبناء الشعب السوداني للمساهمة في المبادرة.

وقال محمد عصمت يحيى القيادي بقوى الحرية والتغيير إنها معركة أخرى يخوضها الشعب السوداني ضد النظام البائد. وقال صلاح جلال القيادي بحزب الأمة أن لابد أن يقوم كل فرد من أجل الوطن حسب استطاعته، ولابد من دعم مبادرة رئيس الوزراء وتطويرها.

على صعيد آخر، أعلنت قوى الحرية والتغيير دعمها الكامل للقرارات والإجراءات التي أعلنتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وثمنت قوى التغيير في بيان أمس المجهودات والقرارات المصيرية للجنة إزالة التمكين منذ تأسيسها، مؤكدة أن تلك القرارات تأتي في إطار تفكيك دولة التمكين والفساد، التي قام عليها البنيان الفكري والسياسي والأخلاقي للنظام السابق، والتي تقف حجر عثرة أمام استكمال مهام بناء الدولة المدنية المنشودة في السودان.