اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي والميليشيات

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات في محوري رابش بوسليم وعين زارة. وقال مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» إن القوات المسلحة استهدفت تجمعات مسلحي الوفاق بالمدفعية الثقيلة.

إلى ذلك، حذر قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي اللواء المبروك الغزوي من استمرار الطيران التركي في استهداف سيارات نقل الوقود المخصص من الحكومة الليبية المؤقتة للمواطنين والمستشفيات في بلديات المنطقة الغربية، مؤكداً أن قوات الجيش الوطني ستضطر لتدمير ناقلة الوقود «الأنوار» - تتبع شركة البريقة وتنقل الوقود لمدن الغرب الليبي - في أي مكان تتواجد به وحرق أي هدف داخل الموانئ يشتبه بأنه معادٍ دون تردد.

وتحل اليوم السبت الذكرى الأولى لإطلاق عملية «طوفان الكرامة» التي أطلقها الجيش الليبي لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة التي تعرقل أي تحركات لحل الأزمة الليبية سياسياً.

وبات الرابع من أبريل 2019 أحد أبرز التواريخ الفارقة في المشهد الليبي العام بعد إطلاق المشير خليفة حفتر لعملية تحرير طرابلس لإنهاء فوضى الميليشيات وتحرير كامل تراب ليبيا من الإرهابيين والمرتزقة الذين بسطوا سيطرتهم على العاصمة الليبية.

وفي هذا الإطار، يقول سعد مذكور الفاخري، أحد القيادات العسكرية الميدانية التابعة للجيش الليبي، إن القوات المسلحة الليبية حققت أهدافها بشكل كبير في طرابلس، موضحاً أن الأمور تسير داخل العاصمة كما هو مخطط لها من القيادة العامة، من مراحل الهجوم والتقدمات واستنزاف مسلحي الوفاق.

وأكد الفاخري في تصريحات لـ«الاتحاد» أن القيادة العامة للجيش الليبي حريصة على عدم المساس بأملاك الليبيين والحفاظ على أرواحهم وتجنيب تدمير طرابلس وهو ما تسبب في تأخير حسم معركة تحرير طرابلس، لافتاً إلى تمركز الميليشيات داخل أماكن مكتظة بالسكان واتخاذهم درعاً لعرقلة عمليات الجيش الوطني، موضحاً أن التدخل التركي رفع معنويات أبناء القوات المسلحة لتحرير البلاد بشكل كامل.

بدوره، قال الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، إن عملية طوفان الكرامة بدأت بالدعوة لتسليم الميليشيات أسلحتها طوعاً إلى القوات المسلحة الليبية ودخول الجيش الوطني إلى بعض المدن والمناطق في الغرب الليبي وتحولها إلى شرعية البرلمان المنتخب، موضحاً أنه بعد مرور عام على العملية العسكرية ظهر الوجه الحقيقي لحكومة الوفاق.

وانتقد شلوف في تصريحات لـ«الاتحاد» استدعاء فائز السراج لتركيا ومرتزقتها على الأرض للدفاع عن مكتسبات الأجنبي التي نالوها من السراج وحكومته.

وأوضح أن عملية طوفان الكرامة أزاحت الستار عن التدخل التركي في ليبيا بعد أن كان يدار عبر وكلاء ما أسموها بالشرعية الدولية، لافتاً إلى أن أردوغان ومرتزقته وأتباعه من الليبيين يقاتلون الجيش الليبي بدعم من حكومة السراج، مؤكداً أن أنقرة باتت منطقة وباء لفيروس كورونا وهو ما يهدد بانتشار الوباء في ليبيا عبر مرتزقة ومعدات تركية العسكرية، مؤكداً أن ظهور حالة مصابة بكورونا في الغرب الليبي ضاعف مسؤولية الميليشيات المسلحة فمن ناحية تقتضي مسئوليتها بوجوب السيطرة السريعة على طرابلس وباقي مدن الغرب لمنع تدفق حاملي كورونا من تركيا إلى ليبيا.

وأشاد شلوف بالجهود التي تقوم بها قوات الجيش الوطني الليبي من إجراءات احترازية لتطهير وتعقيم مدن الغرب الليبي، وذلك بسبب تواجد عدد من المرتزقة السوريين والمدرعات والأسلحة القادمة من تركيا والتي من المتوقع أن تنقل وباء كورونا، ما يجعل التقدم إلى قلب طرابلس بوساطة وحدات الجيش الوطني أكثر حرصاً ومسؤولية.

على جانب آخر، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن تسجيل أول حالة وفاة بوباء كورونا لسيدة عمرها 85 عاماً بعد إجراء اختبار كشف فيروس كورونا عليها. كما أضاف المركز «هذه الحالة هي أول وفاة تسجل جراء فيروس كورونا المستجد». وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 11 مصاباً، بعدما سجلت ليبيا أول إصابة في 24 مارس لمواطن ليبي عائد من الخارج.

سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة السوريين في عين زارة

قال عضو مكتب الإعلام بقوة عمليات أجدابيا، عقيلة الصابر، التابعة لقوات الجيش، إن «قوة عمليات أجدابيا قامت بصد هجوم للمرتزقة السوريين في عين زارة».

وأضاف الصابر، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن الإيجاز العسكري، «حاولت قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا صباح الجمعة مهاجمة تمركزاتنا المُتقدمة بغية استرجاع ما فقده في اليومين الماضيين».

وأكد أن قوات الجيش الليبي كبّدت العدو خسائر في الأرواح مع إصابة أحد قادتهم ويدعي (محمد نصر) سوري الجنسية، وذلك من خلال سماع أصواتهم وهم يطلبون النجدة عبر أحد اللاسلكيات.

وأضاف «القوة المهاجمة كانت من السوريين بالكامل، وانتهى الأمر بسقوط خسائر كبيرة في صفوفهم والسيطرة على مواقع أخرى جديدة كانت لهم».

وأشار إلى أن «مدفعية القوات المسلحة متمثلة في الكتيبة 128 والكتيبة 155 وبالتعاون مع (سرية الهون) التابعة لقوة أجدابيا، تعاملت بدقة مع عدد نقاط للحشد الميليشياوي مما سهلت على قواتنا المسلحة السيطرة علي المواقع الجديدة».