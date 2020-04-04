مقتل وإصابة 7 جنود عراقيين في انفجار واشتباكات

بغداد (الاتحاد) ذكرت مصادر أمنية عراقية أمس أن خمسة جنود عراقيين سقطوا ما بين قتيل وجريح بانفجار عبوة في إحدى المناطق شمال غربي مدينة كركوك. وقالت المصادر إن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور عربة عسكرية تقل عناصر في الجيش العراقي قرب قرية بير مهيدي التابعة لناحية سركران في قضاء الدبس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وجرح اثنين آخرين. وأفاد مصدر عسكري عراقي أمس بمقتل جندي وإصابة آخر ومقتل اثنين من عناصر داعش واعتقال خمسة آخرين في هجوم قرب الحدود السورية شمال غرب الموصل. وقال علي خضير عباس من الجيش العراقي إن «عناصر داعش هاجمت صباح أمس نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في ناحية ربيعة الحدودية ودارت اشتباكات انتهت بمقتل جندي عراقي وإصابة آخر ومقتل اثنين من عناصر داعش واعتقال خمسة آخرين». وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تسلل عناصر داعش الذين ينفذون هجمات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكرياً قبل أكثر من عامين.

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