«البنك الدولي» يدعم القطاع الصحي في الشرق الأوسط

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أعلن البنك الدولي، أمس، تقديم حزمة مساعدات لدعم بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تلبية احتياجات الصحة العامة الملحة في ظل تفشِّي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال البنك في بيان أصدره أمس: «إن التمويل المقدم يأتي من منطلق الاستجابة في حالات الطوارئ والحزمة سريعة الصرف للمشروعات الجديدة، في إطار برنامج صندوق التمويل السريع لمكافحة فيروس كورونا، وهو جهد عالمي يرمي إلى تعزيز استجابة البلدان النامية للتصدي لتفشِّي الفيروس».

وبحسب البيان تشتمل الاستجابة الفورية على التمويل، وإسداء المشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على تلبية الاحتياجات الصحية الملحة بسبب الوباء وتفشِّي المرض.

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نعمل على مدار الساعة عن كثب مع الحكومات في أنحاء المنطقة لتقديم الدعم الفوري والسريع، وسيستمر هذا الجهد طوال الأزمة وبعدها، ليتواكب مع سعينا لإنقاذ الأرواح، وإبطاء انتشار الجائحة، وتسريع وتيرة التعافي في أنحاء المنطقة».

وتتضمن الاستجابة الأولية للبنك الدولي اعتماد قيمته 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع التصدي لفيروس كورونا في جيبوتي.

كما يشمل تقديم 7.9 مليون دولار لمشروع «تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر»، لمساندة الحكومة المصرية في تنفيذ خطة للوقاية من تفشِّي الجائحة، وتوفير المعدات والإمدادات.

وشمل أيضاً دعم لبنان بإعادة تخصيص 40 مليون دولار في إطار مشروع تعزيز قدرة النظام الصحي على التكيف من أجل التصدي للأزمة. وسيساعد هذا التمويل في تجهيز المستشفيات الحكومية، وزيادة قدرتها على اختبار الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس ومعالجتها، وتقوية قدرات العمال الصحيين والمستجيبين في خط الدفاع الأول لمنع استمرار انتشار المرض.

وفي المغرب قدم البنك الدولي استجابة طارئة للمساعدة على التعامل مع آثار تفشي الفيروس، فيما أعاد هيكلة قرض سياسة تطوير إدارة مخاطر الكوارث والذي تبلغ قيمته 275 مليون دولار مع توفير خيار السحب المؤجل.

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، تم تخصيص 5.8 مليون دولار لمساعدة الحكومة الفلسطينية على التعامل مع تفشِّي فيروس كورونا، بتقديم دعم جديد بقيمة 5 ملايين دولار للاستجابة الطارئة، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الشاملة، والقدرات السريرية، بما في ذلك إنشاء وتجهيز مراكز الحجر الصحي والعلاج واستقطاب كوادر صحية بشكل مؤقت لتلبية الاحتياج. وخصص البنك مبلغاً أولياً قدره 800 ألف دولار لتغطية الأولويات العاجلة مثل المعدات والمواد اللازمة للوقاية من العدوى ومكافحته.

وفي اليمن ستساعد المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 26.9 مليون دولار والتي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس الأول، في الاستجابة الفورية وتخفيف المخاطر المرتبطة بتفشِّي «كوفيد-19».