اليمن.. إحباط هجوم إرهابي في أبين

بسام عبدالسلام (عدن) تمكنت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، من إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف أحد الحواجز التفتيشية في مديرية مودية وسط المحافظة. وأفاد قائد القوات في قطاع مودية صدام الصالحي أن عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة قامت بزرع عبوة ناسفة بالقرب من حاجز تفتيش في شرق مدينة مودية، موضحاً أن العبوة كانت مزروعة على أحد جوانب الطريق الدولي الواصل بين محافظات عدن وحضرموت وشبوة بغية استهداف الجنود والمواطنين المارين على الطريق.

وأضاف أن القوات تمكنت من اكتشاف العبوة وتفكيكها عقب تأمين الطريق والمنطقة تحسباً لتفجيرها عن بعد من قبل العناصر الإرهابية، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني قوات الحزام الأمني من مواصلة واجبها الوطني والديني في الدفاع عن الوطن واستتباب الأمن والسكينة العامة في مديرية مودية وباقي مناطق محافظة أبين.

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