الإمارات تعزز قدرات خفر السواحل بحضرموت

حضرموت (الاتحاد)

تسلمت قيادة قوات خفر السواحل في حضرموت بميناء بقشان بمديرية غيل باوزير، ستة زوارق بحرية متخصصة للإخلاء والإنقاذ مقدمة من دولة الإمارات ضمن دعمها المتواصل للنهوض بالأجهزة الأمنية، واستعادة دورها ومهامها في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وتساعد الزوارق أفراد خفر السواحل في تأدية مهامهم في إنقاذ الصيادين في حالة حدوث أي حادث على بعد 10 أميال بحرية، وكذا إنقاذ المواطنين القريبين من السواحل على بعد ميلين بحريين.

وأوضح قائد قوات خفر السواحل في حضرموت المقدم سالم عوض النموري، أن هذه الزوارق ستسلّم إلى فرق الإخلاء والإنقاذ، على أن يتم تسليم القطاع الشرقي زورقاً، وزورقين لقطاع الشحر، وزورقين لقطاع المكلا، وزورقاً للقطاع الغربي، مضيفاً أن الزوارق المقدمة من دولة الإمارات تعد من أحدث الزوارق البحرية المطورة والمزودة بأحدث التقنيات والرادارات وأجهزة الـGBS وذات محركات عالية الجودة، ومزودة بأدوات السلامة البحرية.

وأعرب المقدم النموري عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساندتها ووقوفها الدائم والمستمر إلى جانب قوات خفر السواحل، من خلال تقديم الدعم اللازم وتوفير احتياجات أفراد قوات الخفر، للإسهام في مساعدتهم على القيام بواجباتهم في تأمين الشريط الساحلي، وإنقاذ الصيادين ومرتادي البحار.

وكانت قوات خفر السواحل في حضرموت تسلمت خلال الفترة الماضية 31 زورقًا عسكريًا حديثاً في إطار الدعم المستمر للنهوض بهذا الجهاز لحماية المياه الإقليمية والشريط الساحلي الشرقي لليمن، ومكافحة التهريب، وتأمين الموانئ والممرات الملاحية قبالة سواحل حضرموت.