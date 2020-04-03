شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف الوجه القبيح لقطر وتركيا فى استغلال أزمة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، بالفيديو عن ما تقوم به قطر وتركيا، فى ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا، واستمرارهما فى دعمهم للإرهاب، رغم زيادة أعداد المصابين وحالات الوفاة بسبب الفيروس القاتل.

Advertisements

وأضاف التقرير، أن أزمة فيروس كورونا كشفت عن أوجه هذين النظامين اللذين لا يريدا خيرا لأبناء شعوبهم، وأن كل ما يقومان به من أجل مصالحهما الشخصية مقابل التضحية بأبناء شعوبهما فى الدوحة وإسطنبول، ولفت التقرير، إلى أن قطر وتركيا استغلتا الأزمة الإنسانية التى يشهدها العالم فى تصفية حسابات سياسيات مع الدول العربية، واستمرار وسائل إعلامهما على التحريض ضد كل من السعودية ومصر والإمارات الدول الرافضة لسياسات تميم وأردوغان الداعمة للإرهاب.

كان قد كشف تقرير أخر عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمالة الخارجية في قطر، في ظل أزمة تفشى فيروس كورونا، حيث رصد التقرير شهادات حية عن معاناة العمال في الإمارة الصغيرة، والانتهاكات التي يعترضون لها على يد هذا النظام القمعي، والتي وصفها الجميع بأن قطر أصبحت دولة العبودية، ومقبرة العمال الأجانب.