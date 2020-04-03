شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: مواجهتنا لكورونا أثبتت أن مصر دولة مؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن هناك مجموعة من الحقائق والثوابت التاريخية والمهمة التى كشفت عنها مواجهة الدولة المصرية مع فيروس كورونا المستجد فى مقدمتها أن مصر أصبحت وبحق دولة مؤسسات وبكل ماتعنيه هذه الكلمة من معان، وأن الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسخ هذه الحقيقة ليس فى عقول وقلوب كل المصريين ولكن لدى الرأى العام العالمى الذى يقف منبهرا أمام تكاتف الدولة المصرية وشعبها العظيم فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال "حسب الله"، فى بيان له أصدره اليوم، أن الحقيقة الثانية كشف عنها رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الذى عقده خلال الساعات القليلة الماضية، ومن خلال القضايا المهمة التى استعرضها ويستحق عليها كل الشكر والاحترام وهذه الحقيقة تتمثل فى ترسيخ مبدأ التخصص فى المواجهة، حيث حرص رئيس مجلس الوزراء بنفسه على تولى وزارة الصحة والسكان ممثلة فى جيش مصر الأبيض، كما أطلق المصريون هذا اللقب على جميع العاملين فى المنظومة الصحية وهم يستحقونه لأنهم لا يتوانون لحظة واحدة فى تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها لإنقاذها من مخاطر فيروس كورونا.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، أنه انطلاقا من هذه الحقيقة الثانية صدرت القرارات والتكليفات الرئاسية للحكومة المصرية لمساندة ودعم جميع أجهزة الدولة لجيش مصر الأبيض، ليتقدم جميع الصفوف ومؤسسات الدولة والجميع يسير خلف هذا الجيش الأبيض لخوض معركته وحربه الناجحة حتى الآن وبدرجة امتياز وبشهادة منظمة الصحة العالمية فى مواجهة فيروس كورونا، ونتمنى استمرار نجاحها حتى تحقق مصر الانتصار على فيروس كورونا.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، ‘ن الحقيقة الثالثة تتمثل فى نداءالقيادة السياسية والحكومة ووسائل الإعلام وجميع مؤسسات الدولة من أحزاب وقوى سياسية ومنظمات المجتمع المدنى للشعب المصرى العظيم، بأن المواجهة الحقيقية مع فيروس كورونا أصبحت تتمثل فى محور واحد فقط وهو فرض الشعب المصرى العزل المنزلى على نفسه، مؤكدا أن عظمة المصريين جعلت هناك العديد من أصواتهم التى خرجت عالية للعالم كله عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وطالبت من الدولة المصرية فرض الحظر الكامل من أجل مساندة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.