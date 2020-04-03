كريمة غيث تشيد بمجهودات “جنود الصحة” من داخل مصحة ترقد فيها جدتها

وجهت الفنانة كريمة غيث، أمس الخميس، الثناء والشكر، إلى الطاقم الطبي في المستشفى، حيث ترقد جدتها المصابة بوعكة صحية لا علاقة لها بكورونا، مشيدة بمجهودات أعضائه في الظروف الصحية الطارئة، بسبب كورونا.

وكشفت غيث، في ساعات متأخرة من أمس، أن جدتها في حالة حرجة في غرفة الانعاش، بسبب أزمة صحية بعيدة عن فيروس كورونا، إذ استغلت زيارتها لها لتشيد بمجهودات العاملين في المستشفى في ظرف غير عاد.

ونشرت غيث على أنستغرام صورة مع الطاقم الطبي، وقالت عنه: “يقوم بتضحيات كبيرة، ولا يتهاون في الاهتمام أو تقديم المساعدة”، ما جعلها تتمنى لو كانت طبيبة بينهم، لتستطيع بدورها مساعدة المرضى.

وعن وضع جدتها الصحي، قالت كريمة غيث إنه حرج، وطلبت من الجمهور أن يدعو لها بالشفاء.

يذكر أن كريمة غيث فضلت تقديم المساعدة للمحتاجين في ظل أزمة فيروس كورونا، من خلال العمل الميداني مع جمعية خيرية هي عضو فيها، وقدمت، وباقي الأعضاء مساعدات مالية لأصحاب المهن البسيطة، المضطرين إلى التوقف عن العمل، بسبب حالة الطوارئ الصحية.