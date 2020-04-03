الصحة البريطانية تعلن عن ارتفاع غير مسبوق لوفيات كورونا بـ684 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا بواقع 684 حالة جديدة في يوم واحد.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن هذا الفيروس القاتل خلال اليوم الماضي من 2921 إلى 3605 حالات، بنسبة 23%، ما يمثل أكبر زيادة يومية لحصيلة المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في المملكة المتحدة.
وأضافت الوزارة أن العدد العام للإصابات بالفيروس التي تم رصدها من قبل الأطراف الطبية المعنية ارتفع بواقع 4450 حالة جديدة، ووصل إلى نقطة 38168 بعد أن كان على مستوى 33718 أمس الخميس.
وأضافت الوزارة أن العدد العام للإصابات بالفيروس التي تم رصدها من قبل الأطراف الطبية المعنية ارتفع بواقع 4450 حالة جديدة، ووصل إلى نقطة 38168 بعد أن كان على مستوى 33718 أمس الخميس.
وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن العدد الإجمالي للفحوص الطبية الخاصة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، التي تم إجراؤها في المملكة المتحدة، يبلغ حاليا 173784.
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