حركة الأمة: لتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي لمساعدة الأسر الفقيرة

أعتبر مسؤول اللجنة الاجتماعية في ​حركة الأمة​، الشيخ وليد العمري، ان الحركة وإيمانناً منها بتخفيف الأعباء عن الأسر المستورة، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد، تدعو الجميع إلى المساهمة في التخفيف من الأعباء المعيشية على الأهالي، وتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي لمساعدة الأسر"، متمنياً على من "يرغب بالمساهمة، التكرُّم بإرسال ما تيسّر إلى مسجد الشيخ أحمد كفتارو في ​بيروت​ ​المصيطبة​ شارع بشير ​جنبلاط​ قرب سوبر ماركت شوبرز".

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