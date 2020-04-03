رد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​، على تصريح عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ حول ​سد بسري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً هذا "المشروع ممول من ​البنك الدولي​ ومحاولة اقناع اللبنانيين ان البنك الدولي مؤيد ل​جبران باسيل​ مثل اقناعهم ان الارض مسطحة، وعند انتهاء سد بسري و​سد جنة​ تتأمن ​المياه​ ل​بيروت​ بنسبة 100%"، موضحاً انه "خير ما عم تعمل انك ملتزم الحجر بالبيت، بس لازم تلاقي شي مفيد اكثر تعملو بهالفترة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي لواكيم: عند انتهاء سد بسري وسد جنة تتأمن المياه لبيروت بنسبة 100% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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