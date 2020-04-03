اخبار العالم

أحمد الحريري نعى أبو درويش الحجيري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعى الأمين العام ل​تيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​، القيادي النقابي في قطاع النقابات العمالية الراحل أبو درويش الحجيري، الذي توفي في بلدته ​عرسال​ اليوم.

وأشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "عزاءنا في تيار المستقبل وعزاء أهلنا في عرسال كبير برحيل القائد النقابي وشيخ المناضلين والمدافعين عن الرئيس الشهيد الحبيب أبو درويش الحجيري"، موجها تعازيه الحارة لعائلته ولآل الحجيري ولعائلته الكبيرة في التيار وقطاع النقابات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الحريري نعى أبو درويش الحجيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا