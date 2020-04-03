أحمد الحريري نعى أبو درويش الحجيري

نعى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، القيادي النقابي في قطاع النقابات العمالية الراحل أبو درويش الحجيري، الذي توفي في بلدته عرسال اليوم.
وأشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "عزاءنا في تيار المستقبل وعزاء أهلنا في عرسال كبير برحيل القائد النقابي وشيخ المناضلين والمدافعين عن الرئيس الشهيد الحبيب أبو درويش الحجيري"، موجها تعازيه الحارة لعائلته ولآل الحجيري ولعائلته الكبيرة في التيار وقطاع النقابات".
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