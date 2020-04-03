دوريات وحواجز لأمن الدولة في صيدا للتحقق من الإلتزام بالتعبئة العامة

سير ​أمن الدولة​ في صيدا دوريات في المدينة، في اطار تدابير التعبئة العامة في مواجهة ​فيروس كورونا​. وأقامت الدوريات حواجز ظرفية متنقلة في عدد من الشوارع، لا سيما في شارع ​رياض الصلح​ و​ساحة النجمة​ و​الطريق البحرية​، لتوعية المواطنين وحثهم على ضرورة التزام منازلهم والحد قدر الإمكان من تنقلاتهم الا في حالات الضرورة القصوى، والتحقق من مدى التزام من يخرج منهم بالتدابير الوقائية اللازمة، سواء ما يتعلق بسلامته الشخصية او سلامة الآخرين، ومن ضمنها التقيد بشرط الانتقال بالسيارة بألا يتعدى عدد من بداخلها الشخصين.

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