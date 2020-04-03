وسيم ضاهر: تأمين المياه والتعقيم لفندق المونتانا في المروانية المقرر استخدامه للحجر الصحي

أعلن المدير العام لمؤسسة مياه ​لبنان​ الجنوبي وسيم ضاهر، في بيان، ان المؤسسة ستؤمن التغذية ب​المياه​ لفندق المونتانا في بلدة المروانية المقرر استخدامه للحجر الصحي للمغتربين العائدين من الخارج.



ونوه ضاهر بمبادرة "شركة "مايكرولوجيك فرج غروب" التي أبدت استعدادها لتعقيم الفندق مجانا، مساهمة منها في نجاح اجراءات ​الوقاية​ لتجهيزه ضمن خطة الطوارئ الصحية لاستيعاب اللبنانيين المغتربين العائدين الى لبنان قريبا. وشكر الشركة على تلبيتها السريعة، مؤكدا "أهمية تضامن ​الكفاءات​ والقدرات الشعبية والمؤسساتية الخاصة والعامة كافة في الجنوب، لمواجهة انتشار فايروس ​كورونا​.

من جهة اخرى لفت ضاهر الى ان "المؤسسة تنجز يوميا في الجنوب مد شبكات مياه جديدة فضلا عن عشرات ورش اصلاح الاعطال وصيانتها وفحصها ومراقبة نوعية المياه من اجل ​السلامة العامة​".

