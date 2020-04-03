النشرة: محافظة بعلبك الهرمل شهدت اليوم حركة سير طبيعية

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​بعلبك​ ان "محافظة ​بعلبك الهرمل​ شهدت اليوم حركة سير طبيعية، ولا احد يعطي اي أهمية لقرار ​الحكومة​ ب​حالة الطوارئ​"، موضحاً انه "من المستحيل ان تكون هذه السيارات ومن فيها خارجين من المنازل لامر طارئ في وقت لم تشهد الطرقات الرئيسية والفرعية اي حواجز ل​قوى الامن​ لتنفيذ قرار حالة الطوارئ".

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