رئيس بلدية عمشيت : اعداد المصابين في القضاء الى تراجع

جدد رئيس بلدية ​عمشيت​ انطوان عيسى دعوته جميع المواطنيين الالتزام والتقيد بالارشادات الصحية، لافتا الى "ان عدد المصابين بين أبناء ​قضاء جبيل​ ب​فيروس كورونا​ الى تراجع ، لكن هذا لايعني انه بالامكان خرق التعبئة العامة والتنقل وكأن شيئا لم يحصل".

واعتبر ان "​الحجر المنزلي​ هو الدواء الاساسي لهذا الداء"، معلنا ان "البلدية مستمرة في توزيع ​المساعدات الغذائية​ الى كل المحتاجين من ابناء البلدة"، شلكرا "الخيرين من ابناء البلدة و​القضاء​ على مساهمتهم في تأمين هذه المساعدات ، مشيرا الى "اننا اليوم احوج ما نكون بحاجة اليه هو التضامن بين جميع المكونات اللبنانية والعائلية".

ونوه عيسى ب"الاجراءات التي تتخذها ​وزارة الصحة العامة​ لمحاربة هذا الفيروس ومساعدة المصابين منهم"، مشيدا بالاجراءات التي اتخذها ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​".