جدد رئيس بلدية عمشيت انطوان عيسى دعوته جميع المواطنيين الالتزام والتقيد بالارشادات الصحية، لافتا الى "ان عدد المصابين بين أبناء قضاء جبيل بفيروس كورونا الى تراجع ، لكن هذا لايعني انه بالامكان خرق التعبئة العامة والتنقل وكأن شيئا لم يحصل".
واعتبر ان "الحجر المنزلي هو الدواء الاساسي لهذا الداء"، معلنا ان "البلدية مستمرة في توزيع المساعدات الغذائية الى كل المحتاجين من ابناء البلدة"، شلكرا "الخيرين من ابناء البلدة والقضاء على مساهمتهم في تأمين هذه المساعدات ، مشيرا الى "اننا اليوم احوج ما نكون بحاجة اليه هو التضامن بين جميع المكونات اللبنانية والعائلية".
ونوه عيسى ب"الاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة العامة لمحاربة هذا الفيروس ومساعدة المصابين منهم"، مشيدا بالاجراءات التي اتخذها مستشفى سيدة المعونات الجامعي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية عمشيت : اعداد المصابين في القضاء الى تراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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