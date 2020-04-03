رئيس الجمهورية أبرق الى نظيره الفلبيني معزيا بالسفيرة كاتالا

اعرب ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ عن حزنه لوفاة سفيرة ​الفلبين​ برنارديتا كاتالا اثر اصابتها ب​فيروس كورونا​، واشاد في برقية تعزية وجهها الى نظيره الفلبيني ​رودريغو دوتيرتي​، بالصفات التي كانت تتمتع بها السفيرة الراحلة، والعمل الذي قامت به خلال فترة وجودها في ​لبنان​ من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار ​الرئيس عون​ في برقيته إلى "انني تلقيت بحزن نبأ وفاة سفيرة الفلبين في لبنان السيدة برنارديتا كاتالا في ظروف مؤلمة، بعدما ساهمت لسنوات عديدة في تطوير علاقات الصداقة بين بلدينا في مختلف المجالات، وكانت مثال الشخصية الدبلوماسية المتفانية في عملها، وفي خدمة مواطنيها الذين يقيمون ويعملون في لبنان".

وتوجه الرئيس عون الى "الرئيس الفلبيني وعائلة السفيرة الراحلة بتعزيتي القلبية الحارة، سائلا الله تعالى ان يتغمدها برحمته، ويحفظ شعبينا في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم اجمع في مواجهة آفة فيروس كورونا العالمية، ويمنحكم الصحة والعزم للنهوض بمسؤولياتكم الوطنية".