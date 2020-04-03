تشديد الإجراءات في النبطية وقوى الامن طلبت من المواطنين عدم التجول

واصلت ​قوى الامن الداخلي​ وشرطة ​بلدية النبطية​ اجراءاتها المشددة للحد من الازدحام والتجمعات التي شهدتها المدينة منذ بداية هذا الشهر والناتجة عن توافد المواطنين لقبض رواتبهم من البنوك الامر الذي مازال يتسبب بازدحام في شوارع المدينة.

وعملت منذ الصباح عناصر من شرطة بلدية النبطية بمؤازرة قوى الامن الداخلي على إقامة حواجز عند المدخل الرئيسية للمدينة طلبت خلاله من المواطنين ضرورة ارتداء الكمامات على الوجوه والكفوف بالأيدي. وأثار هذا الامر بلبلة لدى الكثيرين من عدم توفر الكمامات بشكل طبيعي في ​الصيدليات​ وان وجدت فهي مرتفعة السعر او من النوعيات غير السليمة. وشكا البعض من تنظيم ​محاضر ضبط​ في حقهم وهم في ظروف مادية واقتصادية قاهرة جدا.

