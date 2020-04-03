محافظ البقاع: لعدم اطلاق الاشاعات والانجرار وراءها والتوقف عن اطلاق الاخبار غير الدقيقة

تمنى ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جوده​ على المواطنين "تقصي ​الاخبار​ من مصادرها الرسمية في ما يختص ب​فيروس كورونا​، من نقل اشخاص او ​حالات​ مصابة او مشتبه بها"، مطالباً بـ"عدم اطلاق الاشاعات والانجرار وراءها، والتوقف عن اطلاق الاخبار غير الدقيقة وتناقلها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​"، داعياً المواطنين الى "تطبيق قرار التعبئة العامة الصادر عن ​مجلس الوزراء​ حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم". إضغط للمزيد

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