ارتفاع عدد الوفيات بكورونا بالسعودية إلى 25 وفاة و2039 إصابة

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ عن إرتفاع حصيلة ضحيات ​كورونا​ في المملكة، حيث سجلت حتى الآن 25 حالة وفاة و2039 حالة إصابة بالفيروس. وقد أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، أمرا "باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 في المئة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال".

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