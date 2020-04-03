مفتي تونس: ضحايا كورونا يصلي عليهم شخص واحد وتغسيلهم ليس ضروريًا

حسمت تونس الجدل الفقهي حول مراسيم دفن ضحايا فيروس كورونا في البلاد، بفتوى رسمية.

وقال مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ في تصريح لإذاعة “موزاييك إف ام”، اليوم الجمعة، أنه يجوز أداء صلاة الجنازة على المتوفي بفيروس كورونا لكن لفرد واحد، وذلك تجنبا للعدوى.

وأوضح المفتي بطيخ إن “المتوفى بفيروس كورونا يتم وضعه في كيس معقم، ومحكم الإغلاق، ويتم وضعه، لاحقا، في تابوت خشبي، ويفضل أن يتم الدفن مباشرة”.

يذكر أن إجراءات دفن المتوفي بفيروس كورونا تتم وفق إجراءات خاصك، وسبق لمدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أن صرح بأنها تتم وفق الشعائر الإسلامية، دون تفاصيل إضافية.