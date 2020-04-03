حافلات تقل فرنسيين من مختلف المدن إلى مراكش للعودة إلى بلادهم في رحلات استثنائية

وصلت، صباح اليوم الجمعة، حافلات من عدد من المدن المغربية إلى مراكش، لتقل فرنسيين يستعدون للعودة إلى بلادهم في رحلتين استثنائيتين.

وقالت السفارة الفرنسية في المغرب، اليوم، إن حافلات من كل ربوع المغرب وصلت إلى مطار المنارة، حيث تمت برمجة رحلتين استثنائيتين للخطوط الفرنسية، لإجلاء الحالات المستعجلة، التي تحتاج عودة سريعة إلى البلاد.

وحسب الدبلوماسية الفرنسية، فإن السلطات المغربية مددت إقامة الفرنسيين العالقين في البلاد، إلى ثلاثة أشهر إضافية.

وكان المغرب قد أعلن إغلاق مجاله الجوي بشكل كامل ضمن تدابيره لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، عقب تسجيله عددا من الحالات الواردة.

ونظمت عدد من الدول رحلات، لإجلاء مواطنيها العالقين، بينما لم يعلن المغرب، منذ بداية الأزمة، عن إجلاء مواطنيه العالقين من أي دولة.