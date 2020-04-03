لمواكبة العمل عن بعد.. وكالة التنمية الرقمية تطلق عدة مبادرات رقمية لفائدة الإدارات

نظرا إلى حالة الطوارئ الصحية، التي تم تفعيلها لمواجهة جائحة فيروس كورونا، أطلقت وكالة التنمية الرقمية عدة مبادرات رقمية، لتيسير العمل عن بعد بالإدارات المغربية.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في بلاغ لها، توصل “اليوم24” بنسخة منه، إن المبادرة الأولى، عبارة عن بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، ويتعلق الأمر بمنصة لرقمنة مكتب الضبط، بهدف سماح الإدارات، والهيآت العمومية، بإحداث مكاتب ضبط رقمية، من أجل التدبير الإلكتروني لتدفُّقات المراسلات الواردة والصادرة. ويمكن الولوج إلى بوابة مكتب الضبط انطلاقا من رابط الأنترنت التالي: https://courrier.gov.ma/virtualbo/

وبالنسبة إلى المبادرة الثانية، فهي عبارة عن الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، تهدف إلى السماح للإدارات بمعالجة المراسلات آليا، ويمكن الولوج إلى بوابة الشباك الإلكتروني لها انطلاقا من رابط الأنترنت التالي: https://courrier.gov.ma

وتتعلق المبادرة الثالثة بالخدمة الإلكترونية “الحامل الإلكتروني”(parapheur éléctronique)، تهدف إلى السماح بالتجريد المادي الكامل لتدفق مختلف الوثائق الإدارية، التي تستلزم قيمة إثباتية، ويمكن الولوج إلى البوابة انطلاقا من رابط الأنترنت التالي: https://courrier.gov.ma/parapheur/

وأشارت الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى 6 وزارات، و5 جماعات ترابية، و5 مؤسسات، ومقاولات عمومية، اعتمدت على خدمة “الحامل الإلكتروني”.

