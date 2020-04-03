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تشيلسي يتقدم خطوة جديدة لضم كوتينيو

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق الإنجليزي تقدم خطوة جديدة في سبيل التعاقد مع النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، المعار من الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني.

ويلعب كوتينيو على سبيل الإعارة مع بايرن حتى الصيف المقبل نظير 8.5 مليون يورو، مع أحقية الشراء مقابل 120 مليون يورو، إلا أن البافاري لا ينوي الاحتفاظ بالنجم البرازيلي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ممثلي تشيلسي تواصلوا مؤخرًا مع كيا جورابشيان، وكيل كوتينيو، من أجل بحث حسم الصفقة.

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وأشارت إلى أن العلاقة الجيدة بين جورابشيان ومسؤولي البلوز ستدعم عملية انتقال كوتينيو إلى "ستامفورد بريدج"، رغم وجود أندية أخرى من البريمييرليغ ترغب في ضم اللاعب البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن القيمة المنتظرة للصفقة ستتراوح بين 60 و80 مليون يورو فقط.

يذكر أن برشلونة يريد التخلص نهائيًا من كوتينيو، لاستغلال أمواله في ضم لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) أو دا سيلفا (باريس سان جيرمان).

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