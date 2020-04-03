برشلونة يختبر رد فعل سان جيرمان بشأن نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي رفض التوجه الأول لبرشلونة الإسباني هذا الموسم، من أجل الحصول على خدمات النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مفاوضات عملية نيمار هذا الموسم بدأت بالفعل، بعدما أدرك برشلونة تصميم اللاعب البرازيلي على العودة إلى "كامب نو".

وأشارت إلى أن برشلونة اختبر رد فعل سان جيرمان، عن طريق إقحام وسيط في المفاوضات حاليًا لمعرفة نوايا النادي الباريسي.

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وأوضحت أن الاتصال الأول بين الطرفين جاء باردًا، حيث رد سان جيرمان بأن النادي لا يريد التحدث لأن لديه العديد من الأزمات على الطاولة مثل إنهاء عقود ما يصل إلى 11 لاعبًا، بالإضافة إلى مشكلة فيروس كورونا التي تهدد استكمال الموسم.

وقالت الصحيفة إنه رغم تهديد الأزمة الاقتصادية للصفقة، إلا أن برشلونة يراها فرصة مواتية لضم نيمار، لأن أغلبية الأندية الكبرى في أوروبا ستلجأ للصفقات التبادلية خلال الميركاتو المقبل، وهذه الصيغة التي يفضلها البارسا لاستعادة اللاعب البرازيلي.

وأضافت "سبورت" أن برشلونة يأمل أن يستمر الميركاتو من شهر أيلول/سبتمبر وحتى كانون الثاني/يناير المقبلين دون انقطاع، ما سيشكل ضغطًا على باريس لقبول المفاوضات، لا سيما أن نيمار سيرفض التجديد مع النادي الفرنسي.