"الهجوم الإسرائيلي استهدف 3 مواقع داخل مطار الشعيرات"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بينّت صور التقطتها الأقمار الصناعية، نشرت مساء أمس، الخميس، الدمار الذي تسببت به غارة إسرائيليّة على مطار الشعيرات بحمص، ليل الإثنين – الثلاثاء الماضي.

وتظهر الصور، التي نشرها حساب "سينتيل هَاب" التابع لشبكة "أورورا إنترناشيونال"، أن القصف الإسرائيلي استهدف 3 مواقع داخل المطار، ما تسبّب بدمار فيها.

ورغم الصور والدمار في المطار، إلا أن النظام السوري أعلن أنه أسقط عددًا من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيليّة من فوق العاصمة اللبنانيّة، بيروت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسميّة "سانا"، بعيد الهجوم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت المطار "بأكثر من 8 صواريخ، فيما سمع دوي انفجار ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية التصدي لتلك الضربات".

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وتشن الطائرات الإسرائيليّة غارات على مناطق مختلفة في سورية منذ سنوات، بذرائع عديدة منها "وقف التموضع الإيراني في سورية، منع تخزين ونقل عتاد عسكري إلى لبنان، منع نقل تقنية تدقيق صواريخ لحزب الله اللبناني".

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات في العراق، العام الماضي، للأسباب ذاتها، قبل أن تتوقّف لاحقًا.

وعادت إسرائيل، مؤخرًا، إلى سياسة الضبابيّة، التي تمتنع بموجبها من تبنّيها لهجماتها في سورية، بعد انتقادات من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة خشية من أن تدفع الفصائل المسلحة السورية إلى الرد على الغارات.