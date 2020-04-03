شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مريم الكعبي: الإمارات أبرز نموذج عالمي للتكاتف الإنساني لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 أبريل 2020 قالت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي، اليوم، إن الإمارات دورها كأبرز نموذج عالمي للتكاتف والتعاضد الإنساني وذلك أثناء مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وكتبت في تغريدة عبر "تويتر": تواصل الإمارات دورها كأبرز نموذج عالمي للتكاتف والتعاضد الإنساني بإعلان شركة أبوظبي الوطنية للمعارض تعاونها مع الجهات الصحية المختصة في بريطانيا تحويل مركز إكسل لندن للمعارض والمؤتمرات المملوك بالكامل لشركة أبوظبي إلى مستشفى ميداني مؤقت لمواجهة تداعيات فيروس كورونا".

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