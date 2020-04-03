صحيفة البيان: الإمارات وطن الإنسانية وعنوانها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 أبريل 2020

سلطت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر اليوم الجمعة، الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة فيروس كورونا محليا وعالميا.



وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "الإمارات وطن الإنسانية وعنوانها"، إن دولة الإمارات التي تعاملت مع وباء كورونا بشفافية عالية جداً وبمسؤولية إنسانية أبهرت العالم، حيث باتت مدرسة متفردة، ومنهجاً متقدماً على ما سواه في مجال المسؤولية الإنسانية.

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وأضافت، قامت الإمارات على مدى الأسابيع الماضية بتقديم يد العون للعديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم ، لمساعدتها على مكافحة وباء كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن الإمارات قامت بتنفيذ مبادرات نوعية لإجلاء رعايا دول عدة من مناطق موبوءة كان من بينهم عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة هوباي الصينية، ويتم استضافتهم حالياً في "مدينة الإمارات الإنسانية" بأبو ظبي.

واختتمت، إن الإمارات أثبتت أنها دولة الإنسانية والخير لجميع دول العالم الذي يمر بأحلك الظروف أمام تحديات وقف انتشار وباء"كورونا" ، وأكدت أن عطاءها لا ينضب حتى في أشد الأزمات التي تواجهها البشرية.