الإمارات تنظر بعين إلى الوطن والأخرى إلى العالم من أجل مكافحة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 أبريل 2020
قالت صحيفة الإتحاد الإماراتية في إفتتاحيتها اليوم الجمعة، أنه وسط هذه التحديات والصعوبات التي يفرضها فيروس «كورونا المستجد» عالمياً، تبذل الإمارات أقصى جهودها لمساعدة الدول في محاصرة هذا الوباء، من حيث إيصال المساعدات الطبية الوقائية لدول التفشي، وإجلاء رعايا دول صديقة وشقيقة من الصين، وحتى تأمين وصول رعايا دول ممن تقطعت بهم السبل في الأزمة إلى بلدانهم.
وأضافت أن قيادة الإمارات أكدت في تحركات عالمية استعدادها لتقديم كل الإمكانات لمساعدة الدول في مكافحة الوباء، وهي تنظر بعينٍ إلى الوطن، وبالعين الأخرى إلى العالم ومعركته الأكبر في القرن الحالي، انطلاقاً من سياستها الإنسانية وتعاونها وتضامنها لأجل خير البشرية.
وأشارت إلى أنه رغم ما يعانيه العالم خلال هذه الفترة من صعوبات في التنقل والشحن، تحط المساعدات الإماراتية الطبية والوقائية في مطار إسلام آباد، تأكيداً على وحدة الحال أمام هذا الخطر الداهم وترجمة للعلاقات الأخوية بين الإمارات وباكستان، في أنموذج فريد لتلاقي الإرادات نحو هدف واحد هو القضاء على الوباء، والانتصار للإنسانية.
واختتمت الصحيفة بالقول إن هذه التحركات الإماراتية الإنسانية، كان لها صدى في العالم الذي يثمّن ويقدّر دعم القيادة الرشيدة لمختلف الدول، إلى جانب النظر باهتمام لتجربتها وإجراءاتها الوطنية الاستثنائية للحد من انتشار الوباء، وما توفره من مستويات رعاية وفحوصات للمصابين، ومبادرات للحفاظ على متانة الاقتصاد واستمرار التعليم والعمل، وتخفيف آثار الأزمة على مختلف القطاعات.
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