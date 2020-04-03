عجز عن مكافحته إيران .. الحرس الثوري يزعم قدرته مكافحة كورونا في أوروبا وأمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 أبريل 2020

أعلن إمام جمعة مدينة ممّسنى، في محافظة فارس، جنوب البلاد، استعداد الحرس الثوري لإقامة مراكز لمكافحة الفيروس المستجد في أوروبا وأميركا.



وقال حسين شاكري خلال كلمة له بمقر الحرس الثوري لمكافحة كورونا في ممسني، وانتشرت عبر مواقع التواصل، إن إيران مستعدة لإقامة مراكز لمكافحة كورونا في إيطاليا وفرنسا ونيويورك ولندن إذا أمر المرشد الأعلى الإيراني بذلك".

تأتي تلك التصريحات بعد أن قاد الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف حملة استمرت أسابيع في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي تستهدف الولايات المتحدة وأوروبا حول التأثير السلبي للعقوبات على قدرة طهران في مواجهة الأزمة.

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إلا أن روحاني عاد وتراجع في تصريحات له الخميس، عن اتهام أميركا بالتسبب بتفاقم الأزمة الوبائية في بلاده، قائلا إن" العقوبات الأميركية لم تحد من قدرة إيران على التعامل مع تفشي كوفيد 19".

وأعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية الجمعة ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 3294 والإصابات 53183.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهان بور: "خلال الـ24 ساعة الماضية توفي 134 شخصاً بسبب الفيروس وبذلك يكون إجمالي المتوفين إثر هذا الفيروس 3294 شخصا".

كما أشار إلى تسجيل إصابة 2715 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.