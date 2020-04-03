شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إرتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 3 الاف و294 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 أبريل 2020 أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية الجمعة ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 3294 والإصابات 53183.

Advertisements وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهان بور: "خلال الـ24 ساعة الماضية توفي 134 شخصاً بسبب الفيروس وبذلك يكون إجمالي المتوفين إثر هذا الفيروس 3294 شخصا". كما أشار إلى تسجيل إصابة 2715 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية. يأتي ارتفاع عدد الإصابات اليومي في البلاد، وسط اتهامات للحكومة من قبل بعض المعارضين والمسؤولين المحليين أيضاً بالتستر على الأعداد الفعلية.

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