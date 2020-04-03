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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يستهدف أكبر مخزن لأسلحة الميليشيات بوسط طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 أبريل 2020
قال ضابط بالجيش الليبي، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة قصفت بالمدفعية، أكبر مخزن للأسلحة والذخائر للميليشيات بوسط العاصمة طرابلس .
ونقل موقع إرم نيوز عن النقيب سليمان الجارح، التابع لقوة الاستطلاع بالجيش الليبي، قوله أن معارك ليلة البارحة وصباح اليوم تركزت في غابة النصر ومعسكر 77، بمنطقة باب العزيزية وسط العاصمة طرابلس.
وأضاف الجارح، أن ”معسكر 77 يحتوي على عدة مدافع هاوزر كانت مجموعة غنيوة الككلي تقصف بها عدة أحياء، وتمركزات الجيش الليبي، منذ بدء خرق الهدنة“، مبينا أن ألسنة النيران وأصوات الانفجارات شوهدت في أنحاء العاصمة طرابلس.
ووفقا للجارح، فإن معلومات استخباراتية أكدت أن الحصيلة الأولية لقتلى وجرحى الميليشيات الذين تم استهدافهم بمعسكر 77، بلغت 4 قتلى و9 جرحى.
وأوضح بأن قوة خاصة من الجيش الليبي، نفذت عملية التفاف على مجموعة هاربة من ميليشيا تتبع مدينة ”صرمان“، فرت من محور العزيزية؛ ما أسفر عن أسر 8 عناصر من هذه الميليشيات.
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