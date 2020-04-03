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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 932 حالة وفاة في إسبانيا خلال 24 ساعة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 أبريل 2020
الخليج 365 - وكالات سجل مملكة إسبانيا، 932 حالة في 24 ساعة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك لليوم الثاني على التوالي .
وشهدت أسبانيا أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث إرتفع حصيلة الوفيات إلى 10935، بحسب ما أعلنت السلطات يوم الجمعة.
وأعلنت الحكومة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ أكثر من 117 ألفًا.
وكانت السلطات الإسبانية أعلنت يوم الخميس، تسجيل 950 وفاة خلال 24 ساعة، في رقم قياسي.
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