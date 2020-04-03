الصحة المغربية: تعافي 15 مصاباً بكورونا ليرتفع العدد إلى 49 حالة شفاء

اعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ عن "تعافي 15 مصاباً بكورونا ليرتفع العدد إلى 49 حالة شفاء".

هذا وكانت أشارت وزارة الصحة المغربية الى ان "​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد ارتفعت لتصل إلى 708 حالات، فيما تلاحق السلطات 5098 شخصا منذ بداية الطوارئ بسبب "خرق ​حالة الطوارئ​ الصحية".

وأضافت في تصريح أن هناك 7 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 44 شخصا.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 آذار حتى 20 نيسان من أجل مكافحة تفشي الوباء.

كما اتخذ عدة إجراءات اقتصادية واجتماعية لمساعدة الفئات الفقيرة والمتضررة من هذا الفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.