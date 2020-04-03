الصحية الإيرانية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 53183 والوفيات 3294

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية عن ارتفاع الإصابات بفيروس ​كورونا​ إلى 53183، كما تم تسجيل 134 حالة وفاة جديدة ما يرفع الإجمالي الى 3294.

وكانت إحصائيات يوم أمس بلغت 50468 إصابة، 3160 حالة وفاة و16711 حالة تعافي.

وقد أعلن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي أن خبراء منظمة الصحة العالمية دعوا للاستفادة من خبرة ايران في مواجهة فيروس كورونا في منطقة شرق المتوسط. وحول تنفيذ مشروع التعبئة الوطنية للكشف عن فيروس كورونا ومكافحته، كشف أنه "تم لغاية اليوم تغطية أكثر من 90 بالمائة من المواطنين في البلاد بواسطة هذا المشروع".