الصحة في الفلبين: 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​الفلبين​، عن 29 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19)، وهو أعلى عدد تسجله في يوم واحد. وأوضحت ان "أحدث الأرقام رفعت إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 136، بينما تم الإبلاغ عن 385 إصابة جديدة ليصل المجموع إلى 3018 حالة". وكانت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، قد أعلنت أن كبيرة الدبلوماسيين الفلبينيين، سفيرة الفلبين لدى ​لبنان​، برنارديتا كاتالا، توفيت في ​بيروت​ عن عمر يناهز 62 بسبب المضاعفات الناشئة عن فيروس كورونا المستجد وقد عملت كاتالا في السلك الدبلوماسي لمدة 27 عامًا كدبلوماسي محترف.

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