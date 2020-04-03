الرئيس عون أبرق إلى نظيره الفليبيني معزيا بوفاة سفيرة بلاده في لبنان

اعرب ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ عن حزنه لوفاة سفيرة ​الفيليبين​ في ​لبنان​ برنارديتا كاتاللا اثر اصابتها ب​فيروس كورونا​. واشاد رئيس الجمهورية في برقية تعزية وجهها الى الرئيس الفيليبيني ​رودريغو دوتيرتي​، بالصفات التي كانت تتمتع بها السفيرة الراحلة، وبالعمل الذي قامت به خلال فترة وجودها في لبنان من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى انه "ساهمت لسنوات عديدة في تطوير علاقات الصداقة بين بلدينا في مختلف المجالات، وكانت مثال الشخصية الدبلوماسية المتفانية في عملها، وفي خدمة مواطنيها الذين يقيمون ويعملون في لبنان". وأضاف في البرقية "اؤكد لفخامتكم تطلعي الى تمتين تعاوننا المشترك وعلاقاتنا الثنائية، بما يخدم مصالح شعبينا، وينسجم مع علاقات الصداقة التي تربط بلدينا".

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