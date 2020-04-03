مسلم: للاتصال على 1744 أو 1745 للتبليغ عن التعرض للعنف

اشار رئيس شعبى العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزيف مسلم الى أنه "وفي موضوع تعرض النساء للعنف فهناك آلية موضوعة لتقوم النساء بالتبليغ عنها هناك"، مؤكدا أننا "نسعى وبشكل أساسي الى تخفيف العنف الاسري في وطننا"، مشددا على اننا "ندرب عناصرنا على كل الاراضي اللبنانية لمكافحة العنف الاسري والاكثر تدريبا في هذا الشأن هم مفرزة الشرطة القضائية".
واضاف: "للتبليغ عن التعرض للعنف الاتصال على 1745 و1744 وهو رقم وحدة المفتشية العامة التابعة لقوى الامن الداخلي".
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