مسلم: للاتصال على 1744 أو 1745 للتبليغ عن التعرض للعنف

اشار رئيس شعبى العلاقات العامة في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد جوزيف مسلم الى أنه "وفي موضوع تعرض النساء للعنف فهناك آلية موضوعة لتقوم النساء بالتبليغ عنها هناك"، مؤكدا أننا "نسعى وبشكل أساسي الى تخفيف ​العنف الاسري​ في وطننا"، مشددا على اننا "ندرب عناصرنا على كل الاراضي اللبنانية لمكافحة العنف الاسري والاكثر تدريبا في هذا الشأن هم مفرزة ​الشرطة القضائية​".

واضاف: "للتبليغ عن التعرض للعنف الاتصال على 1745 و1744 وهو رقم وحدة المفتشية العامة التابعة لقوى الامن الداخلي".