وزني عرض مع سفيرة أميركا العلاقات الثنائية والأوضاع المالية في لبنان

اجتمع ​وزير المالية​ ​غازي وزني​، بسفيرة ​الولايات المتحدة​ في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​، وتطرّقا للعلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع المالية والنقدية في لبنان. وأكّدت شيا خلال اللقاء، أن بلادها مستمرة بدعم لبنان وشعبه في المجالات كافة.

كما التقى وزني بسفير هنغاريا في لبنان، Geza Mihalyi وتمحور الاجتماع حول سبل توطيد التعاون بين البلدين.