مكتب الصحة بحركة امل ومصلحة الليطاني ينجزان تأهيل وتجهيز فندق المونتانا بالمروانية كمركز للحجر الصحي للمغتربين

تسلم مسؤول مكتب الصحة المركزي في حركة "أمل" زكريا توبة من رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ ​سامي علوية​ فندق "مونتانا" في منطقة المروانية في ​جنوب لبنان​ بحضور صاحب الفندق الحاج محمد سميح غدار تمهيدا لاستقبال المغتربين اللبنانيين الذين سيتم اجلاؤهم من بلاد ​الاغتراب​، وذلك بعد انتهاء اعمال الصيانة والتأهيل الذي نفذته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع مكتب الصحة المركزي في ​حركة أمل​.

وقد توجه توبة بالشكر للحاج غدار على مساهمته، مشددا على ضرورة واهمية التكافل الاجتماعي في هذه المرحلة.

تجدر الاشارة الى ان عملية التجهيز والتأهيل اخذت بعين الاعتبار كافة القواعد والشروط الصحية اللازمة لتامين عودة المغتربين واقامتهم وفقا النصوص التي تنظم احكام حماية ​الصحة العامة​ والحجر الصحي وتنظيم مكافحة الأوبئة، على ان تنجز كافة الاعمال في الفندق لجهة التعقيم وكافة الامور التقنية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

