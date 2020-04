الجامعة اللبنانية الاميركية تطلق سلسلة الندوات المعرفية المجانية عبر الانترنت

اعلنت ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ (LAU) أنها وتحسساً منها بالظروف الصعبة التي يعاني منها عالمنا، والتزاما بالعمل المستمر على تطوير المجتمع ونشر ​العلوم​ والثقافة رغم كل التحديات، عن اطلاق "سلسلة ندوات معرفية الكترونية مجانية مفتوحة للجميع" LAU Knowledge Unlocked Webinar Series اعتباراً من 6 نيسان 2020 وحتى 23 نيسان 2020 المقبل، من الاثنين الى الخميس. وتتضمن 12 موضوعًا مختلفًا له علاقة بالاوضاع السائدة لجهة وباء ​كورونا​ والحجر والعزل المنزلي وكيفية التعامل مع هذه المرحلة والافادة من الوقت وعدم هدر الطاقات.

ورأى الوكيل الاكاديمي الدكتور جورج نصر في هذه الندوات تأكيداً على التزام الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) برسالتها الاكاديمية والثقافية رغم كل التحديات، وفرصة للمشاركين للافادة من الازمة لتعميم العلوم المعرفية والمجتمعية ومنبرًا يمكن تعلّم الكثير منه وتبادل الخبرات مع ​الاساتذة​ الاختصاصيين في الجامعة.

ويتم التسجيل في هذه الندوات التي ستبدأ بها كلية الآداب والعلوم بالتنسيق مع مركز التعليم المستدام من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2UBrRKC وهي مفتوحة لكل من يرغب في تحصيل العلوم والمعارف دون اي شروط بحيث ستتضمن الندوات عناوين عدّة منها: كيفية إتخاذ القرارات خلال ​الأزمة​، ادارة الوقت والتعامل مع الضغط اليومي، التغذية، التربية المنزلية، الذكاء العاطفي، انتاج ​الطاقة المتجددة​ إضافة الى مواضيع عدة.

ويندرج جدول الندوات على الشكل الآتي:

Apr 6, 2020 - Decision-Making in Times of Crisis: Answering the Tough Questions

Apr 7, 2020 - Healthy Eating: Facts vs. Fiction?

Apr 8, 2020 - Parenting through Coronavirus and Confinement

Apr 9, 2020 - Plan Your Crisis

Apr 13, 2020 - Respect Your Time and Time Will Respect You

Apr 14, 2020 - Coronavirus and Food

Apr 15, 2020 - COVID-19 – Earth's Antibody to the Human Virus

Apr 16, 2020 - How to Manage Stress and Anxiety with the Current Pandemic Outbreak and Lockdown.

Apr 20, 2020 - Coronavirus: It’s Time for Emotional Intelligence!

Apr 21, 2020 - Resilience and Coping in Times of Global Distress

Apr 22, 2020 - Decoding the Math behind the COVID-19 Projection Curves

Apr 23, 2020 - Renewable Energy – Production and Storage