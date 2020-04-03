يمين بحثت مع وفد من رؤساء النقابات السياحية اوضاع القطاع السياحي

عرضت وزيرة العمل لميا يمين في مكتبها في الوزارة مع وفد من رؤساء النقابات السياحية، اوضاع القطاع السياحي في لبنان وخصوصاً ما يتعرض له هذا القطاع منذ اكثر من ستة اشهر ، حيث بدأ بإقفال جزئي وتحول في ما بعد الى اقفال كلي في بعض المناطق. وتم البحث في آلية المحافظة على القطاع واليد العاملة على حد سواء ، على ان يبحث هذا الموضوع مع المراجع المعنية لإيجاد حلول تسمح باستمرارية القطاع، وجرى تأكيد على اهمية تجاوب المصارف مع تعميم مصرف لبنان رقم 547 الذي يتيح لهم الاقتراض منه بفائدة صفر مقابل استعمال المبالغ المقترضة من اجل تأمين قروض الزبائن وتمكين المؤسسات من تسهيل عملها في تسديد الأكلاف التشغيلية ودفع اجور العاملين لديها. من جهة أخرى، اجتمعت الوزيرة يمين مع نقيب الصيادلة الدكتور غسان الامين وممثلين عن نقابة مستوردي الادوية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجرى البحث في الية تسديد معاملات الادوية المستعصية للمضمونين دون حضورهم لمكاتب الصندوق. كما تناول البحث موضوع الربط الالكتروني بين الضمان ونقابة الصيادلة ، واتفق على متابعة البحث في الالية المذكورة.
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