أشاد النائب أنور الخليل بموقف رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في جلسة مجلس الوزراء أمس، معتبرا أنه "يعكس رفضه التام الخضوع الى بازار المحاصصة في التعيينات".
ووصف هذا الموقف بـ"الإنتفاضة المباركة"، لافتا إلى ان "انتفاضتكم المباركة البارحة في مجلس الوزراء وعليه، نقدرها بأعلى درجات التقدير، إذ تمثلكم وتشبهكم كما يتمناها أكثرية اللبنانيين".
وتوجه إلى دياب قائلا: "نشد على يدكم ونساندكم لتغيير نمط العمل المسيء في اعتماد جشع المحاصصة والمنافع الذاتية بدلا من مثالية ودستورية اعتماد الكفاءة والجدارة ونظافة الكف، بكل ما له علاقة بالتعيينات الوظيفية، أينما كانت".
كانت هذه تفاصيل خبر الخليل لدياب: نشد على يدكم ونساندكم لتغيير نمط العمل المسيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.