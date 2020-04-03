الخليل لدياب: نشد على يدكم ونساندكم لتغيير نمط العمل المسيء

أشاد النائب ​أنور الخليل​ بموقف رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ في جلسة مجلس الوزراء أمس، معتبرا أنه "يعكس رفضه التام الخضوع الى بازار ​المحاصصة​ في ​التعيينات​".

ووصف هذا الموقف بـ"الإنتفاضة المباركة"، لافتا إلى ان "انتفاضتكم المباركة البارحة في مجلس الوزراء وعليه، نقدرها بأعلى درجات التقدير، إذ تمثلكم وتشبهكم كما يتمناها أكثرية اللبنانيين".

وتوجه إلى دياب قائلا: "نشد على يدكم ونساندكم لتغيير نمط العمل المسيء في اعتماد جشع المحاصصة والمنافع الذاتية بدلا من مثالية ودستورية اعتماد الكفاءة والجدارة ونظافة الكف، بكل ما له علاقة بالتعيينات الوظيفية، أينما كانت".